Пожар в Национальном музее Индонезии мог уничтожить национальные сокровища — обрушилась крыша

В Джакарте разрушительный пожар уничтожил минимум четыре зала Национального музея, в котором хранились сотни тысяч древних артефактов. Что именно погибло — пока не установлено: по информации местной полиции, в здании обрушилась кровля. О происшествии минувших выходных сообщает издание Jakarta Globe.
По информации СМИ, пожар в здании А, где хранились доисторические экспонаты, не могли потушить несколько часов. Уничтожены выставочные залы и вестибюль, обрушилась кровля. Внутри было много легковоспламеняющихся предметов.
Точные масштабы потерь пока неизвестны, как и причина возгорания. На место приезжал министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Макарим, который обозначил цель — найти и спасти как можно больше экспонатов в пострадавших помещениях музея. Эксперты в настоящее время работают в сотрудничестве с полицией и пожарными.
Автор: Ariana News/YouTube
Коллекция Национального музея Индонезии насчитывает около 200 тысяч предметов, включая археологические артефакты, нумизматические коллекции, геральдику, керамику, индуистские и буддийские статуи, а также этнографические предметы. В частности, там хранилась старейшая бронзовая статуя в стране.
В 2018 году крупный пожар произошел в Национальном музее Бразилии. Тогда была уничтожена большая часть коллекции из 20 млн экспонатов, а президент страны заявил, что «огонь уничтожил 200 лет работы, исследований и знаний».