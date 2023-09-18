Пожар в Национальном музее Индонезии мог уничтожить национальные сокровища — обрушилась крыша

В Джакарте разрушительный пожар уничтожил минимум четыре зала Национального музея, в котором хранились сотни тысяч древних артефактов. Что именно погибло — пока не установлено: по информации местной полиции, в здании обрушилась кровля. О происшествии минувших выходных сообщает издание Jakarta Globe.



По информации СМИ, пожар в здании А, где хранились доисторические экспонаты, не могли потушить несколько часов. Уничтожены выставочные залы и вестибюль, обрушилась кровля. Внутри было много легковоспламеняющихся предметов.

