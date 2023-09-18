Правительство поддержало введение уголовной ответственности для добровольцев

Законопроект о распространении на добровольцев нескольких уголовных статей за преступления против военной службы поддержали в правительстве. Однако в кабинете министров заявили, что проект требует доработки.



С отзывом правительства на инициативу ознакомились «Ведомости» 18 сентября. Согласно документу, добровольцев предлагается привлекать к ответственности по 15 статьям, среди которых «неисполнение приказа», «оскорбление военнослужащего», «самовольное оставление части», «дезертирство», «уничтожение или повреждение военного имущества», «добровольная сдача в плен».