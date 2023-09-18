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    Правительство поддержало введение уголовной ответственности для добровольцев

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    Законопроект о распространении на добровольцев нескольких уголовных статей за преступления против военной службы поддержали в правительстве. Однако в кабинете министров заявили, что проект требует доработки.

    С отзывом правительства на инициативу ознакомились «Ведомости» 18 сентября. Согласно документу, добровольцев предлагается привлекать к ответственности по 15 статьям, среди которых «неисполнение приказа», «оскорбление военнослужащего», «самовольное оставление части», «дезертирство», «уничтожение или повреждение военного имущества», «добровольная сдача в плен».

    Однако в правительстве отметили, что правовой статус у добровольцев и у военнослужащих различается. Например, некоторые статьи предусматривают наказания, которые могут применяться исключительно к военнослужащим. Поэтому введение равных мер уголовной ответственности необходимо дополнительно обосновать, добавили в кабмине.

    Автором инициативы о введении уголовной ответственности для добровольцев выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Проект закона пока не выносили на обсуждение в парламенте.

    Ранее Госдума запретила дискредитировать любых участников спецоперации, в том числе добровольцев.

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