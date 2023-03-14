Госдума в третьем чтении запретила дискредитировать любых участников СВО — военных или добровольцев

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в КоАП РФ и УК РФ, предусматривающие наказание за распространение фейков о добровольцах. Во главе группы авторов был председатель ГД Вячеслав Володин. 14 марта в своем телеграм-канале он написал: «Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи».



В соответствии с поправками в УК РФ, нормы об ответственности за дискредитацию ВС РФ будут распространены на добровольческие отряды, организации и физлиц, которые помогают ВС РФ в зоне боевых действий.

