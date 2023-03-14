Госдума в третьем чтении запретила дискредитировать любых участников СВО — военных или добровольцев

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в КоАП РФ и УК РФ, предусматривающие наказание за распространение фейков о добровольцах. Во главе группы авторов был председатель ГД Вячеслав Володин.
В соответствии с поправками в УК РФ, нормы об ответственности за дискредитацию ВС РФ будут распространены на добровольческие отряды, организации и физлиц, которые помогают ВС РФ в зоне боевых действий.
Кроме того, наказание по ч. 1 ст. 207.3 и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. За повторную дискредитацию гражданин рискует лишиться свободы на срок до семи лет. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до
Статья КоАП о фейках (20.3.3 КоАП) получит точно такие же расширения. Правонарушением будет считаться дискредитация не только ВС РФ, но и участников добровольческих объединений. Штрафы остаются прежними — от 50 тысяч рублей для физических и от полумиллиона для юридических лиц.
Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.
Подробнее о новых поправках в законы о фейках и дискредитации и что будет считаться таковыми читайте в интервью депутата Госдумы Андрея Картаполова «Фонтанке».