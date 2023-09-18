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    Тонущее государство Тувалу в Океании намерено продолжить существование без территорий

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    Тувалу закрепило в конституции новое определение государственности, в котором говорится, что страна продолжит существовать вечно, несмотря на изменения климата или другие факторы, которые приведут к физической потери территорий. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Тувалу и член правительства Саймон Кофе.

    «Таким образом мы готовим Тувалу к будущему, потому что для нас государство — это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне», — заявил Саймон Кофе. Его слова приводит радиостанция RNZ.

    Ранее Кофе заявил, что из-за того, что Тувалу постепенно исчезает, у страны нет другого пути, кроме как стать первым цифровым государством.

    В 2021 году Саймон Кофе записал обращение для конференции по климату стоя по колено в воде. Островное государство может затонуть из-за повышения уровня Мирового океана.

    Автор: видеосюжет / Reuters / YouTube

    Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Расстояние между островами составляет от 50 до 100 км. Общая площадь суши — 26 квадратных километров. Согласно переписи от 2021 года, его население составляет всего 11,9 тыс. человек.

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    ТувалуИзменение климатаМировой океанЗатопление
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