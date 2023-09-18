Тонущее государство Тувалу в Океании намерено продолжить существование без территорий

Тувалу закрепило в конституции новое определение государственности, в котором говорится, что страна продолжит существовать вечно, несмотря на изменения климата или другие факторы, которые приведут к физической потери территорий. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Тувалу и член правительства Саймон Кофе.

«Таким образом мы готовим Тувалу к будущему, потому что для нас государство — это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне», — заявил Саймон Кофе. Его слова приводит радиостанция RNZ.