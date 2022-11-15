«Наша земля исчезает». Государство Тувалу планирует создать цифровую версию самого себя из-за угрозы затопления

Полинезийское государство Тувалу намерено создать собственную цифровую версию из-за того, что оно может полностью уйти под воду. Об этом 15 ноября заявил глава МИД страны Саймон Кофе в онлайн-выступлении на Конференции ООН по климату.



«Поскольку наша земля исчезает, у нас не остается выбора, кроме как стать первой цифровой страной. Наша земля, наш океан, наша культура – самые ценные активы нашего народа. И чтобы уберечь их от вреда, независимо от того, что происходит в физическом мире, мы переместим их в «облако», – сказал он (цитата по ТАСС).

