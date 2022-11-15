«Наша земля исчезает». Государство Тувалу планирует создать цифровую версию самого себя из-за угрозы затопления

Полинезийское государство Тувалу намерено создать собственную цифровую версию из-за того, что оно может полностью уйти под воду. Об этом 15 ноября заявил глава МИД страны Саймон Кофе в онлайн-выступлении на Конференции ООН по климату.
«Поскольку наша земля исчезает, у нас не остается выбора, кроме как стать первой цифровой страной. Наша земля, наш океан, наша культура – самые ценные активы нашего народа. И чтобы уберечь их от вреда, независимо от того, что происходит в физическом мире, мы переместим их в «облако», – сказал он (цитата по ТАСС).
Саймон Кофе выступал на фоне цифровой копии острова, которому грозит затопление. Для входа в новое пространство понадобятся технологии дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR).
Видеообращение для прошлогодней Конференции ООН по климату министр записал стоя по колено в воде.
Тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии. Расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Согласно переписи от 2021 года, его население составляет всего 11,9 тыс. человек.