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    «Родители претензий не имеют». Хозяйка петербургской экофермы рассказала о случае с укусом кролика

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    Родители не стали выдвигать претензии экоферме, где маленького мальчика укусил за палец кролик. Об этом «Фонтанке» сообщила хозяйка проекта Анна 17 сентября.

    По словам Анны, накануне кролик «прихватил пальчик» юному посетителю. Конечность на месте обработали антисептиком. Ни о какой серьезной ране речи не идет.

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    «На входе посетителей предупреждают о том, что любое животное, несмотря на свой милый вид, может укусить. Иногда, когда животному суют пальцы без угощения, они могут прихватить, приняв их за угощение. Кролик прихватил ребенка за пальчик, его сразу промыли и обработали на месте. Родители убедились, что животные привиты и сказали, что претензий не имеют», — отметила Анна. Она добавила, что находится на связи с родителями, и они говорят, что ребенком всё в порядке.

    Мама мальчика отказалась разговаривать с корреспондентом. Ранее стало известно о том, что во время посещения экофермы на Санкт-Петербургском шоссе полуторагодовалого мальчика укусил кролик.

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