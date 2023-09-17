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    Президент Финляндии призвал поддерживать отношения с Россией

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    Запад должен найти способ сохранить отношения с Россией. Об этом 17 сентября заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью The New York Times.

    «Я имею в виду не какую-то большую дружбу, а способность терпеть и даже немного понимать друг друга», – сказал политик. Он отметил, что для людей нет ничего более ценного, чем мир, и выразил уверенность, что «простые россияне разделяют эти чувства».

    Президент Финляндии заявил, что не знает, как долго продлятся боевые действия на Украине и каким будет мир после. Однако он подчеркнул, что доверие необходимо для того, чтобы «новая война не ждала за дверью».

    Говорил Ниинистё и об опасности дальнейшей эскалации конфликта на Украине. По его словам, «даже мелочи могут сильно изменить дело, и, к сожалению, в худшую сторону». Политик видит в происходящем риски крупномасштабной войны с использованием ядерного оружия. В пример он привел инцидент с падением обломков беспилотника в Румынии.

    «И я просто хотел отметить, что если произойдет эскалация до большой войны, то это мировая война, тогда ядерный риск становится явно больше», – предупреждает Ниинистё.

    В конце августа Финляндия решила направить Украине очередной пакет военной помощи на €94 млн. Как пишет ТАСС, всего Хельсинки направил Киеву 18 пакетов помощи, их общая стоимость составляет примерно €1,3 млрд.

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