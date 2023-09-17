Две школьницы в Карелии избили сверстницу. Шокирующее видео публикуют местные паблики

В Пудоже, в Карелии, восьмиклассница попала в больницу после избиения двумя сверстницами. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила мама пострадавшей, Наталья.

Как рассказала Наталья, избиение произошло 12 сентября, сейчас ребенок находится в местной больнице с диагнозом «сотрясение мозга». Лекарства, уточнила женщина, ей пришлось приобретать самостоятельно.

По словам Натальи, одна из девочек, которая избила Ксению — из приюта, но учатся дети в одной школе. Вторая девочка учится в другой школе. Она и Ксения — троюродные сестры, их мамы — кузины. Двоюродная сестра Натальи позвонила только через пять дней после происшествия, попросила прощения и предлагала компенсацию.

Фото: скриншот приложения VK, сообщество «Подслушано в ПТЗ| Петрозаводск» Фото: скриншот приложения VK, сообщество «Подслушано в ПТЗ| Петрозаводск» Фото: скриншот приложения VK, сообщество «Подслушано в ПТЗ| Петрозаводск» Фото: скриншот приложения VK, сообщество «Подслушано в ПТЗ| Петрозаводск» Фото: скриншот приложения VK, сообщество «Подслушано в ПТЗ| Петрозаводск» Поделиться Поделиться





Конфликт начался после того, как еще одна девочка дала прослушать голосовое сообщение, автор которого рассказала: якобы Ксения распространяет слухи о, том, что сестра приютского подростка будто бы не чужда вредным привычкам — курит и пьет алкоголь.



Это уже не первое избиение: с троюродной сестрой у Ксении конфликт с 2018 года, в прошлом году произошла и попытка отобрать телефон. Дошло до физического конфликта, и через прокуратуру Наталья подавала в суд на компенсацию ущерба, вместо 60 тысяч, которые были указаны в исковом заявлении, суд решил, что выплата составит всего 10 тысяч рублей, но и эти деньги Наталья не получила.

