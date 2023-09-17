    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, ю-з

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.63eur103.04

    Две школьницы в Карелии избили сверстницу. Шокирующее видео публикуют местные паблики

    590
    2 комментария

    В Пудоже, в Карелии, восьмиклассница попала в больницу после избиения двумя сверстницами. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила мама пострадавшей, Наталья.

    Как рассказала Наталья, избиение произошло 12 сентября, сейчас ребенок находится в местной больнице с диагнозом «сотрясение мозга». Лекарства, уточнила женщина, ей пришлось приобретать самостоятельно.

    По словам Натальи, одна из девочек, которая избила Ксению — из приюта, но учатся дети в одной школе. Вторая девочка учится в другой школе. Она и Ксения — троюродные сестры, их мамы — кузины. Двоюродная сестра Натальи позвонила только через пять дней после происшествия, попросила прощения и предлагала компенсацию.

    ПоделитьсяПоделиться

    Конфликт начался после того, как еще одна девочка дала прослушать голосовое сообщение, автор которого рассказала: якобы Ксения распространяет слухи о, том, что сестра приютского подростка будто бы не чужда вредным привычкам — курит и пьет алкоголь.

    Это уже не первое избиение: с троюродной сестрой у Ксении конфликт с 2018 года, в прошлом году произошла и попытка отобрать телефон. Дошло до физического конфликта, и через прокуратуру Наталья подавала в суд на компенсацию ущерба, вместо 60 тысяч, которые были указаны в исковом заявлении, суд решил, что выплата составит всего 10 тысяч рублей, но и эти деньги Наталья не получила.

    Женщина планирует дождаться медицинского заключения, обратиться в полицию, в прокуратуру и в суд. Мама девочки намерена добиваться, чтобы двух подростков, которые избили ее дочь, отправили в спецшколу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close