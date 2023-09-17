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    «Ключевое слово – пока». Депутат Хинштейн высказался о возможности блокировки YouTube в России

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    В России не будут блокировать видеохостинг YouTube. Во всяком случае, пока не появится полноценный аналог. Об этом 17 сентября заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн на обучающем семинаре накануне первого заседания молодежного парламента в подмосковном Аносино.

    По словам депутата, сейчас адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах пока нет. «Ключевое слово тут – пока», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»). Хинштейн надеется, что такой аналог все же будет создан, и добавил, что Дума поставит вопрос о том, почему он до сих пор не появился.

    Хинштейн сообщил, что YouTube, как и его владелец Google, занимают «достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России». При этом блокировать прямо сейчас нельзя, иначе «заложниками станут сами пользователи».

    Ранее стало известно, что угроза блокировки может нависнуть над мессенджером WhatsApp в связи с появлением там каналов, аналогичных тем, что есть в Telegram. Подробнее о том, что говорили об этом в Госдуме, Кремле и Роскомнадзоре, читайте здесь.

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    Комментарии 6

    Гость17 Сен 2023 в 13:07
    Депутат-кронштейн.
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