МИД Армении рассказал о предложении Москве по ратификации Римского статута

Ереван сделал Москве предложение по теме ратификации Арменией Римского статута, который является основополагающим документом Международного уголовного суда. Ранее Россия запросила у Армении объяснения о намерениях республики утвердить статус. Об этом в интервью ТАСС рассказал 17 сентября посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.
«Что касается Римского статута, то как информированный человек могу сказать, что Российской Федерации было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, процесс идет», — цитирует дипломата агентство. В чем именно заключается это предложение, Марукян не уточнил.
Марукян подчеркнул, что ратификация документа никак не связана с российско-армянскими отношениями и не проводится «против Российской Федерации». Единственная причина — конфликт Еревана и Баку.
«Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены. Эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования», — рассказал посол.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Так как Римский статут является основополагающим документом МУС, то после ратификации Армения будет обязана в случае визита Путина в республику поступить согласно предписанию ордера.
Ранее о том, что Армения ратифицирует документ, заявлял премьер-министр страны Никол Пашинян. Он также подчеркивал отсутствие связи этого решения с отношениями с Россией.
Первого сентября правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Конституционный суд Армении весной 2023 года постановил: обязательства Римского статута не противоречат основному закону страны.
Россия подписала, но не ратифицировала Римский статут, поэтому страна не является участником МУС.