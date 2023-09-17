МИД Армении рассказал о предложении Москве по ратификации Римского статута

Ереван сделал Москве предложение по теме ратификации Арменией Римского статута, который является основополагающим документом Международного уголовного суда. Ранее Россия запросила у Армении объяснения о намерениях республики утвердить статус. Об этом в интервью ТАСС рассказал 17 сентября посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.



«Что касается Римского статута, то как информированный человек могу сказать, что Российской Федерации было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, процесс идет», — цитирует дипломата агентство. В чем именно заключается это предложение, Марукян не уточнил.