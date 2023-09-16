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    Спецоперация на Украине

    В Крыму продадут квартиру Зеленских: новости СВО за 16 сентября

    Главные события за последние сутки

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    10 комментариев
    В Минобороны сообщили, что сбили два беспилотника над территорией РФ
    В Минобороны сообщили, что сбили два беспилотника над территорией РФФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 сентября.

    Обстрел Курской области

    В ходе обстрела села в Курской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона.

    — Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Повреждено несколько домовладений. Всем собственникам, имущество которых пострадало, будет оказана помощь в восстановлении, — написал Роман Старовойт в своем телеграме.

    В Крыму продали первые национализированные объекты

    В Республике Крым начали продавать национализированную недвижимость. Первые восемь объектов продали за 815 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений. Это принесет региональному бюджету около 27 миллионов рублей.

    — Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 миллионов рублей, — написал Владимир Константинов.

    Польша запретит въезд российским автомобилям

    С 17 сентября Польша запретит въезд на территорию страны авто, зарегистрированным в РФ. Это решение является еще одним элементом санкций, введенных против России, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, передает польское государственное информационное агентство PAP.

    — В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь, — сказал он.

    Над Калужской и Тверской областями сбили два беспилотника

    Об этом сообщили в Минобороны России.

    — 16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей, — передали в ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что сбили два беспилотника над территорией РФ
    В Минобороны сообщили, что сбили два беспилотника над территорией РФФото: Роман Данилкин / 63.RU

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