В Крыму продадут квартиру Зеленских: новости СВО за 16 сентября

В Минобороны сообщили, что сбили два беспилотника над территорией РФ

В Минобороны сообщили, что сбили два беспилотника над территорией РФ Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 сентября.

— Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Повреждено несколько домовладений. Всем собственникам, имущество которых пострадало, будет оказана помощь в восстановлении, — написал Роман Старовойт в своем телеграме.

В ходе обстрела села в Курской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона.

В Крыму продали первые национализированные объекты

В Республике Крым начали продавать национализированную недвижимость. Первые восемь объектов продали за 815 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений. Это принесет региональному бюджету около 27 миллионов рублей.



— Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 миллионов рублей, — написал Владимир Константинов.

