В Роспотребнадзоре заявили, что в России не планируют вводить масочный режим

Масочный режим в России возвращать не планируют, если не будет серьезных оснований. Учреждения вправе вводить временные локальные ограничения, сообщили 16 сентября РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.



В ведомстве напомнили, что антисептики для рук, это простая и действенная мера, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний.



Ранее стало известно, что в доме правительства России на Краснопресненской набережной в Москве в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 вводится масочный режим. Также сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Чиновникам рекомендовано меньше ездить в командировки по стране и за границу.

