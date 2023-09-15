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    ТАСС: депутат Госдумы Сергей Сокол досрочно сложит полномочия

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    Государственная дума РФ опубликовала проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Сокола, сообщает 15 сентября ТАСС. Уточняется, что основанием стало письменное заявление самого депутата о сложении полномочий.

    Напомним, депутат Сокол собирался участвовать в выборах главы Хакасии. Но вынужден был изменить планы по состоянию здоровья. «Фонтанка» писала, что 2 сентября Сокол сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии.

    Ещё в июле Сокол попал в городскую больницу Абакана из-за перитонита. Его экстренно прооперировали. Около недели он был в реанимации. После выписки провел несколько рабочих встреч в Москве, но почувствовал себя плохо, и его снова экстренно госпитализировали.

    Сокол признал, что хакасские медики предупреждали его о последствиях, но он «не мог остановить работу».

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