ТАСС: депутат Госдумы Сергей Сокол досрочно сложит полномочия

Государственная дума РФ опубликовала проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Сокола, сообщает 15 сентября ТАСС. Уточняется, что основанием стало письменное заявление самого депутата о сложении полномочий.



Напомним, депутат Сокол собирался участвовать в выборах главы Хакасии. Но вынужден был изменить планы по состоянию здоровья. «Фонтанка» писала, что 2 сентября Сокол сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии.

Ещё в июле Сокол попал в городскую больницу Абакана из-за перитонита. Его экстренно прооперировали. Около недели он был в реанимации. После выписки провел несколько рабочих встреч в Москве, но почувствовал себя плохо, и его снова экстренно госпитализировали.