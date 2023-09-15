«Победу отдаляет от нас только одна наша серьёзная беда». Депутат Гурулев рассказал о положении дел на фронте

Депутат Госдумы и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев в своем Telegram-канале опубликовал в пятницу, 15 сентября, пост о ходе специальной военной операции на Украине. В своей публикации парламентарий затронул тему контрнаступления ВСУ и положения дел на фронте.

«Информация получена из первоисточников, систематизирована», — говорится в посте. Парламентарий Гурулев уточнил «Фонтанке», что «первоисточники» — это российские военные, которые в настоящее время принимают участие в спецоперации.



По словам члена комитета ГД по обороне, ВСУ поменяли тактику, напоровшись на российских военных в начале своего наступления. «Они больше не идут вперед большими силами, им очевидно запретили массово бросать тяжелую технику», — пишет он.

Сейчас украинцы перешли к тактике выдавливания, массированного применения кассетных снарядов, нанесения огневого поражения по опорным пунктам подразделений и штурмовых групп ВС РФ. Боеприпасов, отметил Гурулев, у ВСУ много — они стараются «выжечь абсолютно все».



«Такая ситуация вынуждает наши войска отходить вглубь. Недалеко, но местами потеряли в глубину до 10 километров территории», — сказано в посте депутата.



Также снизилась, пишет он, эффективность работы вертолетов ВС РФ после преломления линии обороны — они стали доступны украинским ПЗРК. Еще ВСУ «научились работать» с минными полями, которые установили российские военные. Украинцы, как добавляет парламентарий, грамотно разминируют их при помощи тралов и поражения артиллерией.

Член комитета Госдумы по обороне Гурулев отмечает, что Вооруженные силы России повысили качество контрбатарейной борьбы. Результат есть, но ВСУ к ним приспосабливаются. «В основном все их орудия установлены в глубине на расстоянии, недоступном для нашей артиллерии», — пишет он.



Кроме того, Гурулев сообщает, что беспилотников у украинских военных «уйма и даже больше». Российские военные, продолжает он, приспособились и «крайние 2–3 недели стали эффективно их уничтожать».

«Победим мы в любом варианте, но Победу отдаляет от нас только одна наша серьёзная беда — враньё. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть», — отмечает депутат в финальной части своей публикации.



Андрей Гурулев ответил «Фонтанке», что для борьбы со лживыми докладами можно вспомнить опыт Советского Союза, когда «члены партии встали в строй моментально вне зависимости от уровня подготовки, стали начальниками политуправлений».

