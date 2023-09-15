Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России

Президент Литвы Гитанас Науседа 15 сентября подписал указ о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которая получила его в исключительном порядке в 1993 году. Об этом сообщило агентство ELTA, ссылаясь на советника президента Ридаса Ясюлёниса.
«Да, президент сегодня подписал указ», — подтвердил Ясюлёнис.
Ранее Науседа также подписал указ об исключении из списка кавалеров ордена Гедиминаса
Члены сейма Литвы обратились в МВД страны с просьбой оценить основания для лишения Дробязко гражданства в соответствии с поправками к закону, которые позволяют лишать гражданства, приобретенного в исключительном порядке, если действия лица представляют угрозу национальной безопасности Литвы.
В итоге МВД Литвы рекомендовало президенту страны лишить фигуристку Дробязко гражданства.
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представляли Литву на олимпийских играх и чемпионатах мира, где они завоевали одну бронзовую медаль. Пара также многократно становилась чемпионами своей страны. Маргарита Дробязко родилась в Москве и получила литовское гражданство в 1993 году.