Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России

Президент Литвы Гитанас Науседа 15 сентября подписал указ о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которая получила его в исключительном порядке в 1993 году. Об этом сообщило агентство ELTA, ссылаясь на советника президента Ридаса Ясюлёниса.



«Да, президент сегодня подписал указ», — подтвердил Ясюлёнис.