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    Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России

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    Президент Литвы Гитанас Науседа 15 сентября подписал указ о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которая получила его в исключительном порядке в 1993 году. Об этом сообщило агентство ELTA, ссылаясь на советника президента Ридаса Ясюлёниса.

    «Да, президент сегодня подписал указ», — подтвердил Ясюлёнис.

    Ранее Науседа также подписал указ об исключении из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени Дробязко и ее мужа Повиласа Ванагаса, призеров чемпионатов мира и Европы по танцам на льду и участников пяти олимпиад. Поводом послужило их участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

    Члены сейма Литвы обратились в МВД страны с просьбой оценить основания для лишения Дробязко гражданства в соответствии с поправками к закону, которые позволяют лишать гражданства, приобретенного в исключительном порядке, если действия лица представляют угрозу национальной безопасности Литвы.

    В итоге МВД Литвы рекомендовало президенту страны лишить фигуристку Дробязко гражданства.

    Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представляли Литву на олимпийских играх и чемпионатах мира, где они завоевали одну бронзовую медаль. Пара также многократно становилась чемпионами своей страны. Маргарита Дробязко родилась в Москве и получила литовское гражданство в 1993 году.

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