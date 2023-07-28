Фигуристку Дробязко хотят лишить гражданства Литвы за создание «образа великой России»

МВД Литвы просит президента страны Гитанаса Науседу лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства из-за участия в танцах на льду, которые организовала россиянка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, сообщает 28 июля ТАСС.



По мнению министерства, фигуристка способствует формированию образа «великой России». 26 июля литовский парламент уже поддержал инициативу лишить Дробязко гражданства. Однако в Департаменте госбезопасности Литвы (ДГБ) считают, что фигуристка не представляет угрозу стране.

В марте парламент Литвы принял закон, согласно которому власти могут лишать гражданства, которое было предоставлено в порядке исключения. Дробязко получила гражданство именно по такому праву, чтобы выступить в 1993 году на Олимпийских играх. За это она даже была награждена рыцарским крестом ордена Гедиминаса в 2000 году.