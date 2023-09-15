Беспилотник сбит в Орловской области. Губернатор просит граждан сообщать обо всем подозрительном в небе

Беспилотник сбит средствами РЭБ в Орловской области, сообщил 15 сентября губернатор региона Андрей Клычков.
«На территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Клычкова.
Уточняется, что место происшествия оцеплено, там работают правоохранительные органы, «ситуация находится под контролем».
Губернатор также призвал всех жителей Орловской области в случае обнаружения в небе подобных летательных аппаратов «незамедлительно сообщить» в дежурную часть региональных управлений ФСБ и МВД, а также по единому номеру 112.