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    Беспилотник сбит в Орловской области. Губернатор просит граждан сообщать обо всем подозрительном в небе

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    Беспилотник сбит средствами РЭБ в Орловской области, сообщил 15 сентября губернатор региона Андрей Клычков.

    «На территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Клычкова.

    Уточняется, что место происшествия оцеплено, там работают правоохранительные органы, «ситуация находится под контролем».

    Губернатор также призвал всех жителей Орловской области в случае обнаружения в небе подобных летательных аппаратов «незамедлительно сообщить» в дежурную часть региональных управлений ФСБ и МВД, а также по единому номеру 112.

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