Семак признал, что новички «Зенита» не могут заменить ушедших игроков

Главный тренер футбольного клуба «Зенит», Сергей Семак объявил на брифинге в Удельном парке 15 сентября, что новички команды пока не могут полностью заменить игроков, которые ушли из клуба летом.
Он выразил относительное удовлетворение результатами трансферной кампании, подчеркнув, что существуют некоторые аспекты, над которыми нужно работать, чтобы игроки, пришедшие в команду, могли полноценно заменить ушедших. Семак также добавил, что, несмотря на изменения, команда будет продолжать работать в текущих условиях.
Относительно нападающего Вильсона Изидора, который недавно присоединился к команде, Семак подчеркнул, что он готов к предстоящему матчу против казанского «Рубина».
«Будет ли Изидор готов к игре с ’Рубином’? Он готов играть. Длительность его участия мы определим позже. Мы уже провели тестирование его состояния. Несмотря на некоторое время, которое он пропустил, и выход из игрового ритма, он выглядит неплохо. Я думаю, что он готов к игре, и основной вопрос — насколько долго он будет играть», — подчеркнул Семак.
Ранее стало известно, что «Зенит» показал наилучший трансферный баланс по итогам трансферного лета-2023. Сине-бело-голубые вышли в плюс на 35 млн евро.