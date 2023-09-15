Семак признал, что новички «Зенита» не могут заменить ушедших игроков

Главный тренер футбольного клуба «Зенит», Сергей Семак объявил на брифинге в Удельном парке 15 сентября, что новички команды пока не могут полностью заменить игроков, которые ушли из клуба летом.

Он выразил относительное удовлетворение результатами трансферной кампании, подчеркнув, что существуют некоторые аспекты, над которыми нужно работать, чтобы игроки, пришедшие в команду, могли полноценно заменить ушедших. Семак также добавил, что, несмотря на изменения, команда будет продолжать работать в текущих условиях.

Относительно нападающего Вильсона Изидора, который недавно присоединился к команде, Семак подчеркнул, что он готов к предстоящему матчу против казанского «Рубина».