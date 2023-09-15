Дождевик и маска не спасли вора, вскрывшего сейф в автосалоне в Петербурге. Его метания попали на видео

Бывалый «медвежатник» перед седьмым задержанием попал на видео в Петербурге.
Камеры внутри автосалона на проспекте Испытателей ночью 30 июля сняли его стремительные передвижения по офису. Видео 15 сентября предоставила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На кадрах видно, как мужчина в дождевике проникает через окно в помещение, осматривает столы, а потом быстро вскрывает сейф в углу и убегает с конвертом. В нем, как писала «Фонтанка», было 2 млн рублей.
Подозреваемого, 34-летнего ранее судимого за кражи мужчину, задержали 14 сентября. Похищенных миллионов у него не нашли.