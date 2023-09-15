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    Дождевик и маска не спасли вора, вскрывшего сейф в автосалоне в Петербурге. Его метания попали на видео

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    Бывалый «медвежатник» перед седьмым задержанием попал на видео в Петербурге.

    Камеры внутри автосалона на проспекте Испытателей ночью 30 июля сняли его стремительные передвижения по офису. Видео 15 сентября предоставила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    На кадрах видно, как мужчина в дождевике проникает через окно в помещение, осматривает столы, а потом быстро вскрывает сейф в углу и убегает с конвертом. В нем, как писала «Фонтанка», было 2 млн рублей.

    Подозреваемого, 34-летнего ранее судимого за кражи мужчину, задержали 14 сентября. Похищенных миллионов у него не нашли.

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