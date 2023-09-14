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    Во Владимирской области мужчина сначала стрелял, а потом сгорел

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    4 комментария

    Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, сообщает 14 сентября региональное управление СК РФ.

    «Житель <…> дома на территории посёлка Колокша... в ходе конфликта с жильцами открыл огонь из имеющегося у него огнестрельного оружия по прибывшему на место происшествия <…> сотруднику полиции. В дальнейшем в квартире начался пожар, стрелявший мужчина погиб», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

    По данным СК РФ, погибшему было 66 лет. О состоянии здоровья полицейского официальной информации нет. Как передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, сотрудник МВД не пострадал.

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    Комментарии 4

    Гость14 Сен 2023 в 20:48
    юди хоть не пострадали!
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