Во Владимирской области мужчина сначала стрелял, а потом сгорел

Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, сообщает 14 сентября региональное управление СК РФ.



«Житель <…> дома на территории посёлка Колокша... в ходе конфликта с жильцами открыл огонь из имеющегося у него огнестрельного оружия по прибывшему на место происшествия <…> сотруднику полиции. В дальнейшем в квартире начался пожар, стрелявший мужчина погиб», — говорится в сообщении областной прокуратуры.



По данным СК РФ, погибшему было 66 лет. О состоянии здоровья полицейского официальной информации нет. Как передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, сотрудник МВД не пострадал.

