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    «Ъ»: Главарю банды киллеров Джако вынесли приговор только за десятую часть предполагаемых заказных убийств

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    Главаря банды киллеров Аслана Гагиева, или Джако Южного, судили только за деяния 2012–2013 годов. При этом он может быть причастен еще к множеству заказных убийств, которые не вошли в рассматриваемое дело, сообщает 14 сентября «Коммерсантъ».

    Всего в 2004–2013 годах группировка Гагиева, по данным следствия, совершила около 60 заказных убийств. Он получил пожизненное за шесть. Гагиев долго скрывался за границей и в 2018 году был выдан РФ Австрией. Многие эпизоды суд не рассматривал, потому что следствие установило их уже после передачи Гагиева. Власти Австрии не давали разрешения преследовать его по другим эпизодам.

    При этом в СК «Коммерсанту» сообщили, что расследование криминальной деятельности Гагиева продолжается.

    В ОПГ Аслана Гагиева входило более 50 участников. На их счету — несколько десятков убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушений на убийства в Москве, Московской области и Северной Осетии.

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