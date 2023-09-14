Главарь банды киллеров Аслан Гагиев получил пожизненный срок

Главаря одной из крупнейших в России преступных группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.



Дело Гагиева рассматривали с августа 2021 года. Его обвиняли в создании и руководстве преступным сообществом, создании и руководстве устойчивой вооруженной группой, убийстве двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном обороте оружия.



Следствие полагает, что в 2012–2013 годах по указанию Гагиева в Северной Осетии убили заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.

