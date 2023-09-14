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    Главарь банды киллеров Аслан Гагиев получил пожизненный срок

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    Главаря одной из крупнейших в России преступных группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.

    Дело Гагиева рассматривали с августа 2021 года. Его обвиняли в создании и руководстве преступным сообществом, создании и руководстве устойчивой вооруженной группой, убийстве двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном обороте оружия.

    Следствие полагает, что в 2012–2013 годах по указанию Гагиева в Северной Осетии убили заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.

    ОПГ Аслана Гагиева начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. На их счету — более 40 убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушений на убийства на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии.

    Среди наиболее резонансных преступлений: посягательство на жизнь следователя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Александра Леонова; убийство бывшего первого замгендиректора ОАО «Финансовая лизинговая компания» и председателя совета директоров судостроительной группы «WADAN YARDS» Андрея Бурлакова и покушение на убийство его супруги Анны Эткиной; убийство мэра Владикавказа Виталия Караева; посягательство на жизнь начальника УБОП МВД Северной Осетии Марка Мецаева; убийство вице-премьера республики Казбека Пагиева и его водителя Владимира Гасиева; посягательство на жизнь начальника отдела УУР МВД республики Виталия Чельдиева и убийство его сына Заурбека Чельдиева; убийство зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

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