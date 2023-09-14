На суд по делу художницы Скочиленко пришел Сокуров

В Василеостровский районный суд Петербурга пришел режиссер Александр Сокуров. Там проходит очередное заседание по делу художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ).
Фотографию с режиссером опубликовали 14 сентября в телеграм-канале поддержки Скочиленко. «Поддержать Сашу сегодня пришел Александр Николаевич Сокуров! Спасибо огромное!» — говорится в подписи к снимку.
На заседании суд допрашивал лингвиста и сотрудницу СПбГУ Анастасию Гришанину, которая занималась экспертизой по запросу следствия. До этого она не приходила на заседания пять раз подряд.
Художницу Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».
Ей грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.