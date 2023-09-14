На суд по делу художницы Скочиленко пришел Сокуров

В Василеостровский районный суд Петербурга пришел режиссер Александр Сокуров. Там проходит очередное заседание по делу художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ).



Фотографию с режиссером опубликовали 14 сентября в телеграм-канале поддержки Скочиленко. «Поддержать Сашу сегодня пришел Александр Николаевич Сокуров! Спасибо огромное!» — говорится в подписи к снимку.

На заседании суд допрашивал лингвиста и сотрудницу СПбГУ Анастасию Гришанину, которая занималась экспертизой по запросу следствия. До этого она не приходила на заседания пять раз подряд.