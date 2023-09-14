Замглавы Минцифры Олег Пак переходит на работу в «Ростелеком»

Олег Пак освобожден от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства сообщают, что Пак переходит на работу в ПАО «Ростелеком».
Пак координировал проекты по внедрению цифровых технологий в систему госуправления, а также отвечал за создание IT-инфраструктуры чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.
Благодаря его работе в России приняты законы об электронной подписи (ФЗ №63), персональных данных (ФЗ № 152), а также законодательство о биометрии. Запуск информационной системы по выдаче загранпаспортов с чипами также заслуга бывшего чиновника, отмечает газета «Ведомости».
К тому же на счету Олега Пака цифровизация выборов в России. При нем в 2019 году на портале «Госуслуги» появился раздел «Мои выборы». Преимущество этой системы состоит в том, что гражданин может в формате онлайн сменить избирательный участок.
В «Ростелекоме» бывший замминистра будет отвечать за развитие порталов «Госуслуги», «ГосТех» и создание ключевых государственных информационных систем.
Новым же статс-секретарем стала Алена Руденко, в прошлом — начальник департамента гражданского законодательства в администрации президента РФ.