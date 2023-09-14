Замглавы Минцифры Олег Пак переходит на работу в «Ростелеком»

Олег Пак освобожден от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства сообщают, что Пак переходит на работу в ПАО «Ростелеком».

Пак координировал проекты по внедрению цифровых технологий в систему госуправления, а также отвечал за создание IT-инфраструктуры чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.



Благодаря его работе в России приняты законы об электронной подписи (ФЗ №63), персональных данных (ФЗ № 152), а также законодательство о биометрии. Запуск информационной системы по выдаче загранпаспортов с чипами также заслуга бывшего чиновника, отмечает газета «Ведомости».