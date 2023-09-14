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    Машина в хлам после лобового ДТП на «Нарве». Введено реверсивное движение, растёт пробка

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    Серьёзное ДТП собирает пробку на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП на 113-м километре автодороги А-180, неподалёку от посёлка Алексеевка, произошло утром 14 сентября (по данным «Фонтанки», в 6:17). Лоб в лоб столкнулись два легковых и грузовой автомобили. Одна из машин получила очень сильные повреждения. По предварительной информации, пострадал один человек.

    «На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая», — отмечают в Упрдоре.

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    На участке организовано реверсивное движение. Образовались пробки. Дорожники оценивают их в 1,5 км в оба направления, а «Яндекс» — в 4,5 км в сторону Петербурга и в 1,9 км в сторону Кингисеппа.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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