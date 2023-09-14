Машина в хлам после лобового ДТП на «Нарве». Введено реверсивное движение, растёт пробка

Серьёзное ДТП собирает пробку на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП на 113-м километре автодороги А-180, неподалёку от посёлка Алексеевка, произошло утром 14 сентября (по данным «Фонтанки», в 6:17). Лоб в лоб столкнулись два легковых и грузовой автомобили. Одна из машин получила очень сильные повреждения. По предварительной информации, пострадал один человек.
«На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая», — отмечают в Упрдоре.
На участке организовано реверсивное движение. Образовались пробки. Дорожники оценивают их в 1,5 км в оба направления, а «Яндекс» — в 4,5 км в сторону Петербурга и в 1,9 км в сторону Кингисеппа.