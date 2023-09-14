Не смог отказать МВД Беларуси. После нападения в центре Петербурга подозреваемый долетел до «Крестов» за свой счет

Полиция задержала, а суд арестовал петербуржца, обвиненного в недавнем наглом нападении в центре города. Интереснее то, что узнала «Фонтанка»: он сбежал из России, его встретили в аэропорту Минска и сделали предложение.
На днях суд Петербурга арестовал 27-летнего уроженца Азербайджана. Ранее у него уже случались приговоры за грабеж, но в этот раз молодому человеку вменили кражу. Другое дело, что оригинального исполнения.
«Фонтанка» ранее демонстрировала, как 3 августа к мужчине, возвращающемуся ночью из бара на Кременчугской улице (Центральный район), подлетает неизвестный, обхватывает сзади за ноги, происходит толкотня, а после они расходятся. Это как раз и есть старая воровская уловка, кстати, до сих пор еще практикующаяся на Невском проспекте. Схема понятна: вор делает вид, что хочет побороться с жертвой, получает агрессивное удивление, а за это время у него успевают вытащить содержимое карманов. Хотя со стороны это выглядит как нападение. В тот раз у потерпевшего исчезли два телефона и бумажник с картой, откуда чуть после сняли более 300 тысяч рублей.
Несколько дней назад уголовный розыск установил подозреваемого, но он уже успел вылететь в Беларусь. По информации «Фонтанки», по запросу ГУ МВД коллеги нашли его в аэропорту Минска. Однако все избежали длительных процедур по выдаче россиянина. Ему настолько убедительно объяснили, что он должен сам купить обратный билет до Пулково, что разыскиваемый вынужден был пойти на эти траты. Кстати, в самолете он летел без сопровождения, чаще называемого словом «конвой». В Пулково его встретила официальная делегация из полицейских. Зато на такси сэкономил.