Не смог отказать МВД Беларуси. После нападения в центре Петербурга подозреваемый долетел до «Крестов» за свой счет

Полиция задержала, а суд арестовал петербуржца, обвиненного в недавнем наглом нападении в центре города. Интереснее то, что узнала «Фонтанка»: он сбежал из России, его встретили в аэропорту Минска и сделали предложение.



На днях суд Петербурга арестовал 27-летнего уроженца Азербайджана. Ранее у него уже случались приговоры за грабеж, но в этот раз молодому человеку вменили кражу. Другое дело, что оригинального исполнения.



«Фонтанка» ранее демонстрировала, как 3 августа к мужчине, возвращающемуся ночью из бара на Кременчугской улице (Центральный район), подлетает неизвестный, обхватывает сзади за ноги, происходит толкотня, а после они расходятся. Это как раз и есть старая воровская уловка, кстати, до сих пор еще практикующаяся на Невском проспекте. Схема понятна: вор делает вид, что хочет побороться с жертвой, получает агрессивное удивление, а за это время у него успевают вытащить содержимое карманов. Хотя со стороны это выглядит как нападение. В тот раз у потерпевшего исчезли два телефона и бумажник с картой, откуда чуть после сняли более 300 тысяч рублей.

