Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения в центре Петербурга, его уже расследует полиция

Александр Бастрыкин поручил петербургскому Следственному комитету возбудить уголовное дело после ночного налёта в центре города. В полиции занимаются им с начала месяца.



О поручении главы Следственного комитета пресс-служба ведомства сообщает 26 августа. Председатель ждёт доклад о нападении мигрантов, которому, как рассказали в социальных медиа, подвергся житель Петербурга. Его оставили без телефона, а после и без крупной суммы.