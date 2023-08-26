Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения в центре Петербурга, его уже расследует полиция

Александр Бастрыкин поручил петербургскому Следственному комитету возбудить уголовное дело после ночного налёта в центре города. В полиции занимаются им с начала месяца.
О поручении главы Следственного комитета пресс-служба ведомства сообщает 26 августа. Председатель ждёт доклад о нападении мигрантов, которому, как рассказали в социальных медиа, подвергся житель Петербурга. Его оставили без телефона, а после и без крупной суммы.
По информации «Фонтанки», уголовное дело по статье о краже с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств ещё 5 августа возбудило полицейское следствие Центрального района. Старт ему дало заявление 29-летнего мужчины, за два дня до этого рассказавшего о хищении смартфонов на Кременчугской улице. Лишившись телефонов ночью, наутро он узнал, что потерял и порядка 370 тысяч рублей.
Полицейские изучили записи с камер наблюдения. На них попало и возвращение заявителя домой на такси, и остановившийся чёрный «Мерседес», из которого вышли двое, нырнувшие следом за мужчиной под арку. Судя по опубликованному «Мегаполисом» видео, мимо они не прошли.
Чуть больше месяца назад «Мерседес» был снят с регистрационного учёта. Личность одного из тех, с кем не повезло оказаться в ночном дворе заявителю, полиция установила.
Накануне рассказ о нападении на жителя Петербурга появился также в телеграм-канале «Многонационал». Потерпевший предположил, что его «вели» от бара, где могли что-то подлить, и уточнил, что ущерб заметно вырос, а следствие на связь с ним не выходит.