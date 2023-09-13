    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.98eur103.11

    Акула напала на девушку в Египте

    1434
    7 комментариев

    В Египте на туристическом курорте Дахаб девушка пострадала от нападения акулы. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает местное издание Elmanshar.com.

    По данным издания, хищник серьезно повредил девушке руку — ее пришлось ампутировать.

    «Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали», — рассказал очевидец «Москве 24».

    В начале лета акула насмерть загрызла россиянина в Египте. Чудовищные кадры нападения были опубликованы в Сети.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕгипетАкула
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close