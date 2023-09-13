Акула напала на девушку в Египте

В Египте на туристическом курорте Дахаб девушка пострадала от нападения акулы. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает местное издание Elmanshar.com.

По данным издания, хищник серьезно повредил девушке руку — ее пришлось ампутировать.



«Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали», — рассказал очевидец « Москве 24 ».

В начале лета акула насмерть загрызла россиянина в Египте. Чудовищные кадры нападения были опубликованы в Сети.