Россиянина загрызла акула в Египте: что надо знать, чтобы такое не случилось с вами

Акула убила северянина на пляже в Хургаде Иллюстрация: Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





В Хургаде произошла трагедия: акула насмерть загрызла россиянина. Погиб 23-летний уроженец Архангельска Владимир Попов. Генконсульство в Хургаде уже выразило соболезнования и попросило россиян быть бдительными на отдыхе и не нарушать ограничения, установленные египетскими властями. Известно, акулы на популярных туристических курортах Египта более агрессивны: они нападают на туристов. Год назад РИА Новости сообщило о пяти случаях нападения на людей, две женщины — туристки из Румынии и Австрии — скончались. В результате власти Египта приняли решение закрыть пляжи и создали комиссию для выяснения причин трагедии.

Наши туристы уже думают, как отказаться от отдыха в Египте. Редакции E1.RU рассказала читательница: — Мы купили позавчера путевку на 13 июня, вроде как в 39 километрах от этого места. Жуть как страшно туда лететь теперь. Вернуть путевку не можем, при отказе от тура будет полная потеря средств, это не страховой случай.

Как отмечают эксперты туристической сферы, в Египте официально не объявлена угроза безопасности отдыха. Поэтому аннулировать туры можно только по правилам операторов, что туристам крайне невыгодно.

— Пока не понимаем, как отразится ситуация на туристическом рынке. Были комментарии, что пострадавший долго жил в Хургаде, не турист, и плавал в неположенном месте. Может быть, эта информация остановит туристов от аннуляций. При этом операторы заявляют, что аннуляции будут со штрафами, это тоже, может, повлияет, и люди полетят, — рассказала член правления Уральской ассоциации туризма Галина Терещенко. — Мы ждем информацию с курорта, будут ли закрыты пляжи для купания, это важно, конечно. Но все-таки самое главное, что деньги операторы не вернут.



Туроператоры тоже переживают из-за происшествия. По их прогнозам, в ближайшее время спрос на путевки в Хургаду может серьезно упасть.

Журналисты MSK1.RU собрали информацию, как провести отпуск на море без риска для жизни. Рассказываем, где лучше отдыхать и что делать в случаях, когда сцены из фильмов ужасов воплощаются в реальность.

Нападение сняли на видео Yaplakal.ru

Где можно встретить акулу Акулы — обитатели морей и океанов, их можно встретить от поверхности до глубины более 2000 метров. Большинство из них хищные. Впрочем, встречаются и вполне безобидные хищники, которые питаются планктоном. Вид Homo sapiens для акул является скорее деликатесом, нежели регулярным блюдом. Однако нападения на людей случаются — и чаще всего в прибрежных водах США, Новой Зеландии, Австралии и стран Африки. Впрочем, встречаются угрожающие плавники и в местах, где привыкли отдыхать россияне. В зону риска входят страны Средиземноморского бассейна — Турция, Кипр, Греция, Израиль, побережье Северной Африки, пляжи Хорватии, Италии, Албании, Мальты, Алжира, Марокко, Испании. Нападения акул происходят, к счастью, не так часто: за последнюю сотню лет здесь зарегистрировали 21 случай с летальным исходом. Происшествий было несколько больше, но туристы отделывались испугом и не попали в печальную статистику.



Красное море считается более опасным для любителей плавания или дайверов — нападения акул на людей здесь случаются куда чаще. Волна атак захлестнула курорты Египта в 2010 году — пострадали несколько человек в Шарм-эш-Шейхе: погиб один, серьезные травмы получили четверо. И вот, похоже, история повторяется.

Отдыхать на Черноморском побережье и в Крыму относительно безопасно: случаи нежданных встреч человека с водным хищником чрезвычайно редки. Ученые говорят, что причина — в загрязненности воды, ее низкой температуре и недостаточном питании для акул. Встречаются они и в Азовском море, изредка заплывая из Черного, но бояться их не стоит: опасности для человека колючая акула не представляет. Спокойно можно плавать и в Каспийском море — там акул нет.



Туристка, которую покусала акула в Хургаде в 2022 году, скончалась Baza

Притворяться мертвым — бесполезно О том, насколько опасны акулы, с детства знает каждый из нас, но вряд ли многие слышали, что делать в случае, когда оказываешься лицом к лицу с ней. Вот пошаговая инструкция — постарайтесь запомнить эти нехитрые правила: не паникуйте и не делайте резких движений руками и ногами;

не нужно пытаться притвориться мертвым;

если акула готова наброситься — постарайтесь попасть ей в острую часть морды, глаза или ударить по жабрам;

если нападения не избежать — сопротивляйтесь всеми возможными способами.

Не пытайтесь спасаться бегством — акула в своей стихии и плавает куда быстрее вас: она способна развивать в воде скорость до 19 километров в час, тогда как человек — максимум 6,7 километра в час. Преимущество будет явно не в вашу пользу, а вероятность нападения со спины (и летального исхода) — почти стопроцентная.

В Турции акулу прогнали шваброй ABC Gazetesi

Что делать, чтобы акула не напала

Неприятной ситуации лучше избежать, чем потом искать выход. Это несложно. Если вы любите заплывать далеко от берега или увлекаетесь дайвингом, а плавник акулы может появиться в любой момент, примите меры еще на берегу — причем в буквальном смысле: купите специальный браслет — отпугиватель для акул;

не плавайте в одиночку или после заката;

не заходите в море, если у вас на теле есть раны или кровотечение;

держитесь подальше от рыбацких лодок;

забудьте о купальниках с блестящими деталями или аксессуарах.