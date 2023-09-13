Бывший боец ММА Джефф Монсон избран в курултай

Бывший боец ММА и бывший американский гражданин Джефф Монсон стал депутатом курултая Башкортостана седьмого созыва, передает 13 сентября РБК.
Уточняется, что Монсон занимал пятое место в партийном списке «Единой России», которая по итогам выборов 10 сентября получила 87 из 110 мест в курултае.
Напомним, в 2018 году Монсон получил гражданство России и стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «ЕР». В 2021 году он открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга.
На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьих в ММА.
В мае 2023 года Монсон отказался от гражданства США — сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле.
«Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», — объяснил тогда свое решение Монсон.
Спортсмен известен своим политическим эпатажем не меньше, чем победами в поединках.
В сентябре 2022-го Джефф Монсон набил на шее тату в виде буквы Z в знак поддержки СВО.
Тело спортсмена красноречиво рассказывает об эволюции его политических пристрастий. На левой ноге набит перевернутый флаг США с подписью «Земля лицемерия». Также Монсон в разное время наколол серп и молот, портрет Че Гевары и даже образ Родины-матери с Мамаева кургана (после того, как побывал там лично).