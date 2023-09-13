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    Бывший боец ММА Джефф Монсон избран в курултай

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    Бывший боец ММА и бывший американский гражданин Джефф Монсон стал депутатом курултая Башкортостана седьмого созыва, передает 13 сентября РБК.

    Уточняется, что Монсон занимал пятое место в партийном списке «Единой России», которая по итогам выборов 10 сентября получила 87 из 110 мест в курултае.

    Напомним, в 2018 году Монсон получил гражданство России и стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «ЕР». В 2021 году он открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга.

    На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьих в ММА.

    В мае 2023 года Монсон отказался от гражданства США — сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле.

    «Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», — объяснил тогда свое решение Монсон.

    Спортсмен известен своим политическим эпатажем не меньше, чем победами в поединках.

    В сентябре 2022-го Джефф Монсон набил на шее тату в виде буквы Z в знак поддержки СВО.

    Тело спортсмена красноречиво рассказывает об эволюции его политических пристрастий. На левой ноге набит перевернутый флаг США с подписью «Земля лицемерия». Также Монсон в разное время наколол серп и молот, портрет Че Гевары и даже образ Родины-матери с Мамаева кургана (после того, как побывал там лично).

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    Джефф МонсонКурултай
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