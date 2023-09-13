Бывший боец ММА Джефф Монсон избран в курултай

Бывший боец ММА и бывший американский гражданин Джефф Монсон стал депутатом курултая Башкортостана седьмого созыва, передает 13 сентября РБК.



Уточняется, что Монсон занимал пятое место в партийном списке «Единой России», которая по итогам выборов 10 сентября получила 87 из 110 мест в курултае.



Напомним, в 2018 году Монсон получил гражданство России и стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «ЕР». В 2021 году он открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга.



На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьих в ММА.

