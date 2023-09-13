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    Слишком много штрафов. Платные парковки в Петербурге потребовали расширения аппарата судов

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    В Петербурге в центральных районах города расширят аппараты мировых судей, чтобы суды справлялись с возросшей нагрузкой из-за штрафов по платной парковке. Соответствующий законопроект на первом в этом парламентском году заседании 13 сентября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Из-за расширения зоны платной парковки в Петербурге загруженность мировых судов, которые рассматривают административные дела и выписывают штрафы тем, кто вовремя и добровольно не заплатил штраф за неоплату парковки, по прогнозу вырастет в 2–2,5 раза. Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту губернатора.

    Как считают в Смольном, из-за этого в будущем могут нарушаться процессуальные сроки рассмотрения таких дел и, как следствие, город будет собирать меньше штрафов, так как срок давности по делам о штрафах за своевременную неоплату штрафов 3 месяца с момента правонарушения.

    По мнению губернатора, требуется дополнительно 211 секретарей суда — по одному на каждый мировой участок. В настоящее время на участках всего по одному секретарю.

    Депутаты обратили внимание, что необходимо бороться не со следствием в виде неоплаты, а с причиной. В частности, «яблочник» Борис Вишневский напомнил, что система оплаты, когда для этого необходим смартфон с приложением, оставляет желать лучшего и лишает возможности оплаты тех, кто не имеет такую технику. Также депутаты припомнили сбои оплаты последних дней. «Фонтанка» рассказывала, что делать в этом случае.

    Сейчас платная парковка действует в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. С 1 ноября зона начнет действовать и в Василеостровском районе.

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