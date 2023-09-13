Слишком много штрафов. Платные парковки в Петербурге потребовали расширения аппарата судов

В Петербурге в центральных районах города расширят аппараты мировых судей, чтобы суды справлялись с возросшей нагрузкой из-за штрафов по платной парковке. Соответствующий законопроект на первом в этом парламентском году заседании 13 сентября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Из-за расширения зоны платной парковки в Петербурге загруженность мировых судов, которые рассматривают административные дела и выписывают штрафы тем, кто вовремя и добровольно не заплатил штраф за неоплату парковки, по прогнозу вырастет в 2–2,5 раза. Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту губернатора.