Москва заявила Баку дипломатический демарш

Из-за высказывания МИД Азербайджана о выборах в четырех регионах, которые Баку не признает российскими, дипломаты из РФ выразили демарш. Об этом 13 сентября сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», — цитирует Захарову 13 сентября РИА Новости. Она добавила, что Азербайджан должен руководствоваться вопросами территориальной целостности России и относиться по этой линии к Москве с уважением, так же, как это делает Россия, когда речь идет о границах Азербайджана.