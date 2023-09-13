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    Москва заявила Баку дипломатический демарш

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    Из-за высказывания МИД Азербайджана о выборах в четырех регионах, которые Баку не признает российскими, дипломаты из РФ выразили демарш. Об этом 13 сентября сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    «По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», — цитирует Захарову 13 сентября РИА Новости. Она добавила, что Азербайджан должен руководствоваться вопросами территориальной целостности России и относиться по этой линии к Москве с уважением, так же, как это делает Россия, когда речь идет о границах Азербайджана.

    МИД Азербайджана выступил с заявлением после выборов, которые прошли по всей России в минувшие выходные. Голосовали в том числе в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

    Ранее жесткое представление и ноту получили армянские дипломаты. Российский МИД возмутился намерением руководства Армении начать процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда и провести на территории страны учения с участием США.

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