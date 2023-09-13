Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Северокорейский лидер прибыл на вокзал при космодроме Восточный на поезде 13 сентября. Владимир Путин показывает ему ракеты и проведет переговоры.

О встрече сообщает «Интерфакс». Путин и Ким Чен Ын коротко переговорили и пожали друг другу руки, после чего отправились в монтажно-испытательный корпус космодрома. Отмечается, что сейчас в нем собирают новую ракету «Ангара».

После экскурсии по космодрому лидеры двух стран проведут переговоры. В Кремле сообщали, что пресс-конференции после них не последует, а в беседе примет участие министр обороны Сергей Шойгу.