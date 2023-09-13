Огонь на Латышских Стрелков обуздали. МЧС показывает масштаб

Разгоревшийся в Невском районе Петербурга пожар почти победили. Принюхиваться пришлось не только местным жителям, но и Роспотребнадзору.



Как сообщили в управлении 13 сентября, на территории ближайшей к пожару жилой застройки побывали специалисты, чтобы исследовать загрязнённость воздуха. Отобранные пробы направлены в лабораторию.