Огонь на Латышских Стрелков обуздали. МЧС показывает масштаб

Разгоревшийся в Невском районе Петербурга пожар почти победили. Принюхиваться пришлось не только местным жителям, но и Роспотребнадзору.
Как сообщили в управлении 13 сентября, на территории ближайшей к пожару жилой застройки побывали специалисты, чтобы исследовать загрязнённость воздуха. Отобранные пробы направлены в лабораторию.
МЧС России
Огонь в производственно-складском здании, где вспыхнул картон, силами 14 расчётов тушат более трёх часов. Через полчаса после полуночи пожар удалось локализовать. Ранг понижен, работать продолжают по номеру 1-БИС.
МЧС России
По уточнённым данным МЧС, площадь возгорания на улице Латышских Стрелков, 29, корпус 4В, составляет 500 квадратных метров. Судя по видео, пламя охватило оба этажа. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.