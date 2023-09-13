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    Огонь на Латышских Стрелков обуздали. МЧС показывает масштаб

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    Разгоревшийся в Невском районе Петербурга пожар почти победили. Принюхиваться пришлось не только местным жителям, но и Роспотребнадзору.

    Как сообщили в управлении 13 сентября, на территории ближайшей к пожару жилой застройки побывали специалисты, чтобы исследовать загрязнённость воздуха. Отобранные пробы направлены в лабораторию.

    МЧС России

    Огонь в производственно-складском здании, где вспыхнул картон, силами 14 расчётов тушат более трёх часов. Через полчаса после полуночи пожар удалось локализовать. Ранг понижен, работать продолжают по номеру 1-БИС.

    МЧС России

    По уточнённым данным МЧС, площадь возгорания на улице Латышских Стрелков, 29, корпус 4В, составляет 500 квадратных метров. Судя по видео, пламя охватило оба этажа. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

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