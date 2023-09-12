На Латышских Стрелков тушат пожар по второму номеру. С огнём борются более 50 человек

Десятки пожарных борются с огнём, разгоревшимся в Невском районе Петербурга 12 сентября. В производственно-складском здании полыхает картон.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на улице Латышских Стрелков поступил на пульт дежурного в 21:21. Очаг нашли в двухэтажном здании № 29, корпус 4В.

Судя по картам, там находятся торговая и строительная компании, фирма по установке инженерных сетей, а также фирма, которая занимается гелиевыми баллонами.

По данным ведомства, горит картонная упаковка, площадь пожара уточняется. Ему присвоен дополнительный номер 1-БИС- первый из пяти повышенных рангов сложности. К тушению привлекли 58 пожарных.