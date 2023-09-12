Пожар на Латышских Стрелков разросся до 800 квадратных метров

Мощный пожар, с которым сражаются в Невском районе Петербурга, наблюдают жители ближайших высоток. Видео 12 сентября публикует «Мегаполис».
По данным ГУ МЧС по Петербургу, на улице Латышских Стрелков, 29, корпус 4В, горит картон в двухэтажном производственно-складском здании на площади 800 квадратных метров.
Сигнал о возгорании поступил в 21:21, через час ранг пожара повысили до второго из пяти номеров сложности. На место направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения. Всего, по информации ведомства, к тушению привлекли 14 расчётов.