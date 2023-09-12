В Гатчине арестован подозреваемый в убийстве пассажира автобуса, просившего сделать музыку тише

Гатчинский городской суд Ленинградской области не отпустил домой любителя громкой музыки и драк в общественном транспорте. Ближайшие два месяца ему предстоит провести без своего плейлиста.



Как сообщили в пресс-службе суда 12 сентября, накануне 44-летнего подозреваемого в убийстве доставили в суд с ходатайством о заключении под стражу. Он вместе с защитником просил суд ограничиться домашним арестом — дома ждёт женщина с инвалидностью по зрению, которой требуется уход.

Следователь настаивал, что за пределами изолятора фигурант может быть небезопасен. Уголовное законодательство он нарушал неоднократно, находится под десятилетним административным надзором, что, согласно материалам, не помешало вечером 9 сентября устроить смертельную драку с 36-летним пассажиром автобуса №535.