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    За право громко слушать музыку пассажир автобуса под Петербургом до смерти избил мужчину и ушел в сторону кладбища

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    В Гатчинском районе Ленобласти пассажир автобуса сделал замечание соседу, который громко слушал музыку с телефона. Эти слова стоили мужчине жизни.

    О подробностях истории 10 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Прошлым вечером в полицию обратилась женщина и заявила, что на улице Солодухина неизвестный избил ее мужа. Когда сотрудники прибыли на место, мужчина был уже мертв.

    Выяснилось, что ранее мужчина ехал в рейсовом автобусе по маршруту Новый Свет — Гатчина и сделал замечание пассажиру из-за громкой музыки. Тот отреагировал неожиданно агрессивно, и водитель высадил обоих у железнодорожного переезда. Нападавший избил мужчину и, когда тот упал, ушел в сторону кладбища.

    Подозреваемого быстро задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным «Фонтанки», фигуранта ранее судили по «наркотической» статье, за кражи и разбой.

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