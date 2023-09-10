За право громко слушать музыку пассажир автобуса под Петербургом до смерти избил мужчину и ушел в сторону кладбища

В Гатчинском районе Ленобласти пассажир автобуса сделал замечание соседу, который громко слушал музыку с телефона. Эти слова стоили мужчине жизни.
О подробностях истории 10 сентября сообщает пресс-служба
Выяснилось, что ранее мужчина ехал в рейсовом автобусе по маршруту Новый Свет — Гатчина и сделал замечание пассажиру из-за громкой музыки. Тот отреагировал неожиданно агрессивно, и водитель высадил обоих у железнодорожного переезда. Нападавший избил мужчину и, когда тот упал, ушел в сторону кладбища.
Подозреваемого быстро задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным «Фонтанки», фигуранта ранее судили по «наркотической» статье, за кражи и разбой.