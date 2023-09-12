За русских и против Европы. Как в Петербурге ходили крестным ходом

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По Невскому проспекту прошёл ежегодный крестный ход. Несмотря на приезд Патриарха, в шествии до Александро-Невской лавры на взгляд со стороны приняло участие в разы меньше людей, чем в доковидные времена. Священнослужители, правда, не в обиде — по некоторым данным, крестный ход в этом году почти очистился от бюджетников. Это лишь усилило воинственный настрой православных.



«Разбираем курточки и кепочки. Давайте, девочки, мальчики, поскорее», — подгоняла молодежь женщина, раздавая накидки «Иоанновская семья» в честь одноименного монастыря на Карповке. Крестный ход от Казанского собора должен был стартовать через несколько минут. Через толпу пробирались две пожилые женщины в платках: «Не успеваю здороваться со знакомыми с разных православных организаций», — жаловалась одна другой. Через ряды верующих пробирались флагоносцы с имперками. Перед ними расступались их «коллеги», державшие в руках полотнища о дружбе русских и сербов и представители движения «Сильная Россия» (организации, созданной «Офицерами России»).



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Казаки, держать ряды! Тронулись! Левый фланг, слишком быстро! Дамочка, вы куда побежали?» — командовал мужчина в черном одеянии казачьей колонной. Мужчины в папахах несли хоругви. Женщины позади — иконы. Одна прихожанка воспользовалась инновациями — икону она демонстрировала на небольшом планшете.



Крестным ходом, своей колонной, шли студенты Педиатрического университета, за ними виднелся флаг академии Штиглица. Шедшие рядом ребята в куртках «Волонтёрской роты» обсуждали религию. Парень зачитывал другу статью из энциклопедии: ««В отличие от христианства и ислама в буддизме отсутствует идея Бога как творца мира и его управителя. Суть вероучения буддизма сводится к призыву к каждому человеку встать на путь поиска внутренней свободы». Слушай, а мне кажется, что эта религия мне больше подходит. А тебе как?» Ответ смешался с очередным возгласом о воскрешении Христа обступавших их верующих.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы русские! С нами кто?» — подогревал парень с очках и с бородкой молодых людей, шедших с желтыми флагами с надписью «Царьград», движения православного олигарха Константина Малофеева. На них же были футболки с надписью «Русская община». Хором они отвечали шедшему перед колонной: «С нами Бог». В колонне, и правда, шли русские — коротко стриженные или бритые, спортивного вида парни. На футболке одного из них руническим шрифтом было написано «Один в поле воин». Перед площадью Александра Невского парень в очках предупредил: «Ребят, сейчас финалочка будет. Готовьтесь! Русские, вперед! Мы русские. С нами Бог!». Молодые люди повторили лозунг трижды.



«Молодая гвардия, что ли?» — спрашивал один полицейский другого из оцепления. «Не, это какие другие, может «Наши», — отвечал ему коллега.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Верующие во главе с вице-губернатором Борисом Пиотровским и депутатом Госдумы Михаилом Романовым дошли до Лавры к полудню. Обычно в составе крестного хода шли и главы районов, и депутаты Заксобрания, но в этот раз не было ни их, ни серьезного представительства госслужащих и бюджетников. «И хорошо, так даже лучше, чем с показухой», — сказал «Фонтанке» знакомый священник. Один из чиновников предположил, что так вышло, потому что за несколько недель до крестного хода со своего поста сняли настоятеля Александро-Невской лавры, епископа Назария. Именно он занимался подготовкой шествия. Сняли его без объявления благодарностей за службу, как это принято обычно по этикету, и отправили в Кузнецкую епархию (фактически — в ссылку). За что — в церковных кругах до сих пор гадают.



Несмотря на эти потрясения, для участия в крестном ходе в Петербург приехал патриарх Кирилл. Он встретил верующих у Лавры. После молебна за здравие главнокомандующего и за «низложение видимых и невидимых врагов», вручения цветов участникам спецоперации, патриарх произнес речь. Он рассказал верующим, что Санкт-Петербург был всегда оплотом защиты от Запада.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Пётр боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой. Поэтому он создал форты. Они закрывали вход в Петербург. Не верил Пётр в доброту соседей». Он добавил, что император понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут с Запада». Например, — под видом святой цели крестоносцы грабили земли. Он пожелал верующим единения: «Храните Отечество, оберегайте его. Идите на защиту его, как шел Александр Невский».



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После этого перед верующими выступил губернатор Александр Беглов и поблагодарил патриарха за возвращение в Благовещенскую церковь раки с мощами Александра Невского. О том, где должна быть гробница, РПЦ долго спорила с Эрмитажем, используя аргументы о «кощунстве» музейщиков, и победила.

