СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против журналиста Бабченко*

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Об этом 12 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, которым об этом рассказал сам журналист.



Сообщается, что Бабченко*, который покинул Украину в 2019 году, после пересечения границы приказано «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО». Причина не уточняется.

28 августа Бабченко* оштрафовали на 100 евро за бомбардировку яйцами посольства России в Таллине.



* Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

