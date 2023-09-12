    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.51eur103.53

    СМИ: СБУ возбудила уголовное дело против журналиста Бабченко*

    1351
    20 комментариев

    Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Об этом 12 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, которым об этом рассказал сам журналист.

    Сообщается, что Бабченко*, который покинул Украину в 2019 году, после пересечения границы приказано «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО». Причина не уточняется.

    28 августа Бабченко* оштрафовали на 100 евро за бомбардировку яйцами посольства России в Таллине.

    * Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

    Бабченко* не живет в России с 2017 года из-за якобы поступавших угроз. В том же году он обосновался в Киеве.

    29 мая 2018 года появилась новость об убийстве Бабченко* на украинской земле, однако уже на следующий день он, живой и здоровый, появился на пресс-конференции. По его словам, инсценировка его убийства якобы была «операцией СБУ» с целью поимки диверсионной группы, которая будто бы планировала целую серию политических убийств.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close