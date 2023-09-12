Осужденному за пьяную езду на «Хаммере» по Петербургу добавили еще пару месяцев колонии

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю «Хаммера», катавшемуся по городу без прав. Минувшей весной его уже осудили за любовь к пьяной езде.



Вечером 20 января 2023 года сотрудники ДПС остановили подсудимого за рулем автомобиля Hummer у дома 22 по Саперной улице в Пушкине, сообщает 12 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На нем он проехал от дома 196 по проспекту Ветеранов. При этом мужчина уже был лишен водительских прав московским судом на 1 год и 9 месяцев (и оштрафован на 30 тысяч рублей) за отказ от медосвидетельствования (по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ), а также дважды оштрафован петербургскими мировыми судами: на 30 тысяч рублей за езду без прав (по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ) и на 80 тысяч за это же нарушение повторно (по ч.4 ст.12.7 КоАП РФ). Штрафы автомобилист оплатил, а вот водительское удостоверение не сдал.