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    Осужденному за пьяную езду на «Хаммере» по Петербургу добавили еще пару месяцев колонии

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    Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю «Хаммера», катавшемуся по городу без прав. Минувшей весной его уже осудили за любовь к пьяной езде.

    Вечером 20 января 2023 года сотрудники ДПС остановили подсудимого за рулем автомобиля Hummer у дома 22 по Саперной улице в Пушкине, сообщает 12 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На нем он проехал от дома 196 по проспекту Ветеранов. При этом мужчина уже был лишен водительских прав московским судом на 1 год и 9 месяцев (и оштрафован на 30 тысяч рублей) за отказ от медосвидетельствования (по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ), а также дважды оштрафован петербургскими мировыми судами: на 30 тысяч рублей за езду без прав (по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ) и на 80 тысяч за это же нарушение повторно (по ч.4 ст.12.7 КоАП РФ). Штрафы автомобилист оплатил, а вот водительское удостоверение не сдал.

    Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся и обязался больше преступлений не совершать. На суде он также рассказал, что имеет на иждивении престарелую мать, брата и тетю с инвалидностями. Суд признал его виновным по ч.1 ст.264.3 УК РФ («Управление автомобилем без прав водителем, уже подвергнутым наказанию за такое нарушение») и назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с лишением прав на 1,5 года.

    Однако в мае 2023 года мужчина уже получил срок за повторную пьяную езду, тогда его лишили свободы на год. По совокупности с тем приговором в колонии-поселении он проведет 1 год и 2 месяца, а срок лишения прав составит 4,5 года. Проследовать в колонию-поселение он должен самостоятельно.

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    ПетербургСудВождение без прав
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