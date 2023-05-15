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    Пять метров на «Хаммере» подшофе стоили водителю в Петербурге года свободы

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    Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор любителю пьяной езды. Одно уголовное дело его не впечатлило, и несколько месяцев спустя он решил повторить. На этот раз наказание оказалось суровее.

    Ранним утром 2 октября 2022 года на территории АЗС «Газпромнефть» на Красносельском шоссе подсудимый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля Hummer НЗ и начал движение, сообщает 15 мая объединенная пресс-служба городских судов.

    Проехал он немного — метров пять, — прежде чем был остановлен сотрудниками ППСП и ГИБДД. Полицейские предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но получили отказ. При этом в июне того же года он уже был осужден за повторную пьяную езду (по ст. 264.1 УК РФ) на 250 часов обязательных работ и лишен водительских прав на 2,5 года.

    Подсудимый вину признал. По месту работы его характеризуют положительно. Суд также учел, что он ухаживает за мамой и тетей, их возраст и состояние здоровья. В итоге мужчину признали виновным по ч.2 ст. 264.1 УК РФ и приговорили к году лишения свободы и трем годам лишения водительских прав. По совокупности с июньским приговором он должен провести 1 год в колонии-поселении, и на 4 года будет отлучен от вождения. Проследовать в место отбывания наказания он должен самостоятельно.

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