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    «Яндекс.Еда» рассказала, что делает для безопасности данных пользователей сервиса

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    После утечки данных пользователей в 2022 году «Яндекс.Еда» провела аудит безопасности, сократила количество сотрудников, которые имеют доступ к данным пользователей, и стала чаще проводить проверки безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 12 сентября.

    «Мы свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к данным пользователей, перенесли эти данные в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — теперь они проводятся чаще», — сообщили в компании.

    По словам представителя сервиса, «Яндекс.Еда» проделала «серьезную работу над безопасностью данных пользователей и партнеров». «Мы запустили для пользователей возможность самостоятельно управлять своими данными, которые хранятся в сервисе. Сейчас можно удалить информацию о своих заказах, сервис больше не будет их хранить», — добавили в компании.

    Также сервис расширил программу по сотрудничеству с «белыми хакерами», чтобы сделать «Яндекс.Еду» максимально безопасной — обновили список ошибок, за которые багхантеры смогут получить увеличенное вознаграждение.

    Расследование уголовного дела об утечке пользовательских данных сервиса продолжается. «Яндекс.Еда» проходит по делу в качестве потерпевшей.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербуржец выиграл суд у «Яндекс.Еды», по которому истцу присудили 5 тысяч рублей компенсации. На вопрос, планирует ли сервис оспаривать это решение, в пресс-службе компании не ответили.

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