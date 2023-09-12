«Яндекс.Еда» рассказала, что делает для безопасности данных пользователей сервиса

После утечки данных пользователей в 2022 году «Яндекс.Еда» провела аудит безопасности, сократила количество сотрудников, которые имеют доступ к данным пользователей, и стала чаще проводить проверки безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 12 сентября.



«Мы свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к данным пользователей, перенесли эти данные в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — теперь они проводятся чаще», — сообщили в компании.