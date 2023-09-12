«Яндекс.Еда» рассказала, что делает для безопасности данных пользователей сервиса

После утечки данных пользователей в 2022 году «Яндекс.Еда» провела аудит безопасности, сократила количество сотрудников, которые имеют доступ к данным пользователей, и стала чаще проводить проверки безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 12 сентября.
«Мы свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к данным пользователей, перенесли эти данные в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — теперь они проводятся чаще», — сообщили в компании.
По словам представителя сервиса, «Яндекс.Еда» проделала «серьезную работу над безопасностью данных пользователей и партнеров». «Мы запустили для пользователей возможность самостоятельно управлять своими данными, которые хранятся в сервисе. Сейчас можно удалить информацию о своих заказах, сервис больше не будет их хранить», — добавили в компании.
Также сервис расширил программу по сотрудничеству с «белыми хакерами», чтобы сделать «Яндекс.Еду» максимально безопасной — обновили список ошибок, за которые багхантеры смогут получить увеличенное вознаграждение.
Расследование уголовного дела об утечке пользовательских данных сервиса продолжается. «Яндекс.Еда» проходит по делу в качестве потерпевшей.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербуржец выиграл суд у «Яндекс.Еды», по которому истцу присудили 5 тысяч рублей компенсации. На вопрос, планирует ли сервис оспаривать это решение, в пресс-службе компании не ответили.