Братская могила в сестрорецком парке помешала освещению старейшего дуба

Секретное захоронение нашли в парке «Дубки» во время работ по освещению.
Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, ландшафтные работы по проведению кабеля освещения у центральной аллеи парка «Дубки» в Сестрорецке проводились накануне около пяти дня. Свет тянули к старейшему дереву породы дуб. На глубине около полуметра и нашли части двух черепов и больше сорока частей костей как минимум двух разных человек. Предположительно, захоронены они были в начале 20-го века.
Останки направлены в морг.
Проводится проверка.