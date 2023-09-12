Секретную могилу для двух человек нашли в парке в Сестрорецке, копнув землю

Следственный комитет и полиция помогли раскопать землю в парке «Дубки» в Сестрорецке после страшной находки.
Силовиков вызвали в Курортный район накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 сентября. Им объяснили, что в «Дубках» проводили осенние земляные работы. Но, немного копнув землю, рабочие нашли человеческие кости.
Всего из земли извлекли два фрагмента черепов, а также 44 фрагмента костей двух разных людей.
Все останки отправлены в морг.
Проводится проверка.