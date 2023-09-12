Путин об уехавших деятелях культуры: можно быть не согласным с политикой Российского государства и быть здесь

Примерно 160–170 деятелей культуры покинули Россию из-за несогласия с позицией российского руководства, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

«Ну, можно быть не согласным с политикой Российского государства и быть здесь и говорить об этом. Никто же ведь не запрещает», — считает Владимир Путин.

По его мнению, отъезд представителей культуры связан не только с политическими разногласиями, но и с финансовой составляющей. «Накупили там домов, квартир за границей», — заявил Владимир Путин. Глава государства считает, что в том числе поэтому деятели искусств покинули РФ.