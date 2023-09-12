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    Путин об уехавших деятелях культуры: можно быть не согласным с политикой Российского государства и быть здесь

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    Примерно 160–170 деятелей культуры покинули Россию из-за несогласия с позицией российского руководства, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

    «Ну, можно быть не согласным с политикой Российского государства и быть здесь и говорить об этом. Никто же ведь не запрещает», — считает Владимир Путин.

    По его мнению, отъезд представителей культуры связан не только с политическими разногласиями, но и с финансовой составляющей. «Накупили там домов, квартир за границей», — заявил Владимир Путин. Глава государства считает, что в том числе поэтому деятели искусств покинули РФ.

    Президент Путин заявил, что в странах Запада от россиян требуют заявлений с критикой в адрес российских властей. «Ну, вот они критикуют и обличают», — рассказал глава государства.

    При этом Путин допустил, что среди покинувших Россию есть и те, кто искренне не согласен с действиями Российского государства, но еще раз подчеркнул, что никто им не запрещает критиковать власти здесь, в России.

    «Пострадала ли от этого российская культура? Наверное, что-то мы потеряли, но, может, лучше он пусть делает там, за границей, интересы, которые он будет обслуживать, чем здесь капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности», — разъяснил Владимир Путин.

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    Владимир ПутинВЭФ-2023КультураОтъезд из России
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    Комментарии 60

    Гость12 Сен 2023 в 12:42
    Дедушкины сказки.
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