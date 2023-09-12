В Петербурге перекрыт Невский проспект

В Петербурге для проведения крестного хода утром 12 сентября был перекрыт Невский проспект. Как выглядит главная магистраль города в режиме онлайн — можно посмотреть на видовой камере «(От)Личного Петербурга».
В городе проходит крестный ход, который посвящен перенесению мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Из-за крестного хода в центре города перекрыто движение. До полудня транспорт не сможет двигаться по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта и переулку Сергея Тюленина, до 13:30 перекрыт Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского и сама площадь.
Также до полудня перекрыто движение от Казанского собора до площади Александра Невского.
Как реставрировали раку Александра Невского и как гробницу князя перемещают из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру — читайте в материале «Фонтанки».