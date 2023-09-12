    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.51eur103.53

    В Петербурге перекрыт Невский проспект

    3059
    14 комментариев
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге для проведения крестного хода утром 12 сентября был перекрыт Невский проспект. Как выглядит главная магистраль города в режиме онлайн — можно посмотреть на видовой камере «(От)Личного Петербурга».

    ПоделитьсяПоделиться

    В городе проходит крестный ход, который посвящен перенесению мощей святого благоверного князя Александра Невского.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за крестного хода в центре города перекрыто движение. До полудня транспорт не сможет двигаться по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта и переулку Сергея Тюленина, до 13:30 перекрыт Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского и сама площадь.

    Также до полудня перекрыто движение от Казанского собора до площади Александра Невского.

    Как реставрировали раку Александра Невского и как гробницу князя перемещают из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Крестный ход
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close