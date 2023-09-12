«Может, поскромнее выглядят». Путин рассказал о переходе российских чиновников на отечественные машины

Чиновникам следует ездить на отечественных машинах, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал 12 сентября в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.



«Нужно выстроить определенную цепочку «кому чего положено» и ездить на отечественных автомобилях. Они, может, поскромнее выглядят, чем «Мерседес» или «Ауди», но нужно брать пример с партнеров в Индии. Они в основном делают упор на использование автотранспорта, произведенного в Индии», — заявил Путин.

Он добавил, что закупки отечественных машин для чиновников скоро начнутся: «Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать». Путин отметил, что в 1990-е годы «машин-то не было, а сейчас есть».