Смольный подтвердил смерть бывшего вице-губернатора Повелия. Беглов выразил соболезнования

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего вице-губернатора Анатолия Повелия.
«Ушел из жизни Анатолий Анатольевич Повелий», — говорится в сообщении Смольного 12 сентября.
Отмечается, что Анатолий Повелий долгие годы работал на различных должностях в органах исполнительной власти Петербурга и был «в высшей степени ответственным, надежным, компетентным руководителем».
Пост вице-губернатора по ЖКХ Анатолий Повелий занимал с 2021 года. Должность он оставил буквально неделю назад.
Напомним, что Анатолий Повелий скончался в ночь на 12 сентября.