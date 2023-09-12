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    Смольный подтвердил смерть бывшего вице-губернатора Повелия. Беглов выразил соболезнования

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    14 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего вице-губернатора Анатолия Повелия.

    «Ушел из жизни Анатолий Анатольевич Повелий», — говорится в сообщении Смольного 12 сентября.

    Отмечается, что Анатолий Повелий долгие годы работал на различных должностях в органах исполнительной власти Петербурга и был «в высшей степени ответственным, надежным, компетентным руководителем».

    Пост вице-губернатора по ЖКХ Анатолий Повелий занимал с 2021 года. Должность он оставил буквально неделю назад.

    Напомним, что Анатолий Повелий скончался в ночь на 12 сентября.

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    Смерть
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    Комментарии 14

    Гость12 Сен 2023 в 11:49
    Наворовался хоть?
    +0−1
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