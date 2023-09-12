Умер бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий

Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий скончался в ночь на 12 сентября. В последнее время он боролся с тяжелой болезнью.



О смерти Анатолия Повелия «Фонтанке» рассказали несколько осведомленных собеседников. Напомним, он покинул должность вице-губернатора по ЖКХ только неделю назад.



Анатолий Повелий в конце 90-х — начале нулевых был депутатом муниципального совета Зеленогорска, а с 2009 года и главой муниципального образования. В 2013 году был назначен замглавы Курортного района, а с декабря 2014-го по октябрь 2021 года возглавлял Колпинский район Санкт-Петербурга.



В октябре 2021 года был назначен в правительство города вице-губернатором, ответственным за жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. При нем были начаты преобразования в сфере содержания города — отказ от коммерческих конкурсов и передача этих функций адресно бюджетным учреждениям. Подробнее — читайте на «Фонтанке».



В сентябре 2023 года он был освобожден от должности вице-губернатора, его место занял бывший глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин. Сам Повелий стал советником губернатора.

